Joost Ansems nieuwe gemeentesecretaris van Dongen

Joost Ansems begint op 4 januari 2026 als gemeentesecretaris van Dongen.

Gevonden voor jou

De 59-jarige Joost Ansems wordt de nieuwe gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Dongen. Hij heeft ervaring in het openbaar bestuur en werkte eerder in Papendrecht, Oisterwijk, Bergen op Zoom en Goirle. In Papendrecht vervulde hij sinds 2020 dezelfde functie.

Ansems woont samen met zijn partner in Oosterhout, waar hij ook geboren en getogen is. Het stel heeft drie uitwonende dochters. In zijn vrije tijd houdt hij van wielrennen en andere actieve bezigheden.