Gemeente Waalwijk start met blad vegen vanaf 2 november

Vanaf 2 november 2026 begint de gemeente Waalwijk met het vegen van gevallen bladeren. Eerst worden hoofdwegen en fietspaden aangepakt, daarna zijn bij weinig blad ook zijstraten aan de beurt. Een deel van de parkeerplaats aan de Hoefsvenlaan is tijdelijk afgesloten voor het verzamelen van bladafval.

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De gemeente Waalwijk werkt vanaf 2 november met een vaste planning om gevallen bladeren op te ruimen. Hoofdwegen en fietspaden krijgen prioriteit, omdat daar de meeste overlast ontstaat. Bij minder blad wordt ook geveegd in zijstraten.

Elke week is er een vaste veegdag per wijk. Zo komen op maandag onder meer Meerdijk-West en Capelle aan de beurt. Dinsdagen zijn gereserveerd voor Meerdijk-Oost en Sprang, terwijl op woensdag Waspik Beneden in de planning staat. Andere wijken zoals Antoniusparochie en Vrijhoeve volgen op donderdag. Bloemenoord sluit de week af op vrijdag.

Afval verzamelen aan Hoefsvenlaan

Van 2 november tot en met 30 december 2026 is een deel van de parkeerplaats aan de Hoefsvenlaan, bij het oude zwembad, tijdelijk afgesloten. Hier verzamelt de gemeente het bladafval voordat het wordt afgevoerd.

Bij storm, regen of als een veegmachine kapot is, kan een geplande veegronde worden overgeslagen. De gemeente vraagt inwoners om mee te helpen door bladeren van gemeentelijke bomen en struiken een dag vóór de veegronde in de goot of berm te vegen. Blad moet los verspreid worden, zodat de veegmachine het goed kan opruimen.

Heb je ondanks het vegen nog steeds overlast van bladeren? Dan kun je dit melden via de Fixi-app of telefonisch contact opnemen met de gemeente Waalwijk.