Lampionnen knutselen voor Sint Maarten in Wouwse Plantage

Kinderen in Wouwse Plantage kunnen zondag 8 november lampionnen knutselen voor de Sint Maarten tocht. Het evenement vindt plaats in Dorpshuis de Spil.

Gevonden voor jou

Stichting Kindercarnaval de Mastepinne uit Wouwse Plantage organiseert zondag 8 november de jaarlijkse lampionnenknutselmiddag. Deze activiteit is onderdeel van de viering van de 11e van de 11e, waarbij ook de traditionele Sint Maarten tocht plaatsvindt.

De knutselmiddag start om half twee en duurt anderhalf uur. Kinderen kunnen meedoen door zich vooraf op te geven via de website van de stichting. Aanmelden is mogelijk tot en met dinsdag 3 november. Vergeet niet een lege plastic fles mee te nemen, want die is nodig om een lampion te maken.

Op pad met zelfgemaakte lampion

Onder het motto “We zitten op ut goeie pad” wil de stichting ervoor zorgen dat alle kinderen op woensdag 11 november met een mooie lampion op pad kunnen gaan tijdens de Sint Maarten tocht. De tocht is een geliefde traditie in het dorp.

De knutselmiddag wordt gehouden in Dorpshuis de Spil, een centrale plek in Wouwse Plantage. Het evenement biedt kinderen niet alleen de kans om creatief bezig te zijn, maar ook om alvast in de stemming te komen voor de viering van Sint Maarten.