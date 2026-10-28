Netflix voor kleding: honderd Tilburgers kopen half jaar lang niets

Netflix, maar dan voor kleding. Honderd Tilburgers kunnen vanaf dinsdagavond een half jaar lang steeds iets nieuws aantrekken, maar zonder daar iets voor te hoeven kopen. 'This Is Free Fashion plus' wil een tegengeluid bieden aan de volgens hen vervuilende fast-fashionindustrie.

In de kledingbibliotheek is van alles te vinden: winterjassen, jurkjes, pakken, kerstoutfits, galakleding en T-shirts in verschillende maten voor mannen en vrouwen. Hoe lang deelnemers een kledingstuk thuis mogen houden, is nog niet bekend. "We gaan echt alles testen", vertelt Dieuwertje. "We weten in eerste instantie vrij weinig en gaan echt iedereen ondervragen. Daarom doen ze mee met deze pilot."

De honderd deelnemers kopen een half jaar lang geen kleding. "Dus ook niet nieuw of tweedehands." In plaats daarvan krijgen ze toegang tot alle kleding die de stichting beschikbaar stelt. "Zij kunnen daar onbeperkt gebruik van maken."

Dieuwertje Vorstenbosch van This Is Free Fashion plus vergelijkt het idee met Netflix. "Als je inlogt, krijg je onbeperkt toegang tot films, series en docu's. Dat willen we met kleding ook faciliteren", vertelt ze in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid .

Tijdens het experiment kunnen de regels veranderen. Zo kan worden besloten dat deelnemers een kledingstuk maximaal drie weken mogen houden. "We gaan ook kijken: wat roept dat op bij de ander? Het kan best dat sommige mensen in error schieten. Dan hebben wij daar weer iets van te leren."

Dieuwertje en haar partner Lot gaan zelf nog een stap verder. Ze hebben al hun kleding ingebracht en mogen maximaal twintig kledingstukken in hun kast hebben hangen. Ondergoed telt niet mee.

'Zoveel ongedragen'

Toen ze haar kledingkast opruimde, schrok ze van de hoeveelheid kleding die ze nauwelijks droeg. Sommige kledingstukken trok ze maar twee of drie keer per jaar aan. "Er is zoveel ongedragen, terwijl iemand anders het aan zou kunnen hebben. Dat besef moet gewoon anders zijn."

Met het project wil de stichting mensen anders laten omgaan met kleding. In plaats van steeds iets nieuws te kopen en oude kleding weg te gooien, kunnen mensen kleding met elkaar delen.

Netflixprijzen

"We willen gewoon af van het bezit. We zijn zo'n lineair model gewend van kopen en weggooien. Wij onderzoeken hoe we dat op een andere manier kunnen faciliteren." De stichting wil het project verder uitrollen in de regio. "En wellicht in de rest van Nederland."

Hoeveel de deelnemers voor het experiment moeten betalen, is nog niet bekend. "Idealiter willen we Netflixprijzen." Zo'n abonnement kost tien tot 21 euro per maand.

De kledingbibliotheek komt in een tijdelijke winkel in het toekomstige textielcampusgebouw in Tilburg. Daar vestigen zich ook andere duurzame ondernemers. "Wij gaan alvast wat reuring creëren."