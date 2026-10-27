Inloopavond over omgevingsplan in Maashorst

De gemeente Maashorst organiseert op dinsdag 3 november een inloopavond over de eerste wijziging van het omgevingsplan. Het gaat om regels voor archeologie, wonen en gezondheid. Belangstellenden zijn welkom tussen zeven uur en half negen ’s avonds in het gemeentehuis in Uden.

Gevonden voor jou

De eerste wijziging van het omgevingsplan van Maashorst bevat nieuwe archeologische kaarten en een uniforme set regels voor de hele gemeente. Daarnaast worden begrippen rondom wonen duidelijker uitgelegd en gelijkgetrokken. Ook komt er een rook- en vapeverbod op verschillende openbare plekken, zoals speeltuinen, kinderboerderijen en sportterreinen.

Het rookverbod gaat verder dan alleen buitenruimtes. Bij ingangen van scholen, kinderopvanglocaties en sporthallen mag straks niet meer worden gerookt. Deze maatregelen zijn bedoeld om de gezondheid van inwoners en vooral kinderen beter te beschermen.

Kom langs in Uden

De inloopavond vindt plaats op dinsdag 3 november in het gemeentehuis van Maashorst, aan de Markt 145 in Uden. Medewerkers van de gemeente leggen uit wat er verandert en hoe het omgevingsplan verder wordt ontwikkeld. Bezoekers kunnen vragen stellen, hun mening geven en in gesprek gaan.

De bijeenkomst duurt van zeven uur tot half negen ’s avonds. Iedereen die meer wil weten over de wijzigingen of mee wil denken is welkom.