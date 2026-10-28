Ziekenhuis pakt eigen personeel aan: wielklem voor foutparkeren

Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft genoeg van chirurgen, verpleegkundigen, schoonmakers en andere medewerkers die foutparkeren op de personeelsparkeerplaats. Vanaf 1 november riskeren ze een wielklem. Wie drie keer in de fout gaat, krijgt een week parkeerverbod. Hardnekkige overtreders kunnen hun parkeerrecht zelfs voorgoed kwijtraken.

Waarschuwingen helpen niet Het ziekenhuis heeft al verschillende pogingen gedaan om het foutparkeren aan te pakken. Zo kregen medewerkers een waarschuwingskaartje onder hun ruitenwisser en werden ze persoonlijk aangesproken door beveiligers. Ook via het intranet van het ziekenhuis werden collega's op hun parkeergedrag gewezen.

"Hierdoor ontstaan onveilige situaties omdat de doorgang voor ander verkeer wordt beperkt. Soms leidt het zelfs tot schade aan voertuigen", laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Het gaat om parkeerterrein P4 bij de personeelsingang van het ziekenhuis. Daar zijn maar liefst 1609 parkeerplaatsen, maar toch zetten sommige medewerkers hun auto buiten de aangegeven vakken neer. Dat zorgt volgens Amphia regelmatig voor problemen.

Maar dat leverde allemaal onvoldoende resultaat op. Daarom grijpt Amphia nu naar een zwaarder middel: de wielklem. "De maatregel is bedoeld om structureel foutparkeren terug te dringen en de bereikbaarheid en doorstroming op het parkeerterrein te verbeteren", aldus de woordvoerder.

Drie keer fout is parkeerverbod

Vanaf zondag 1 november kunnen beveiligers een wielklem aanbrengen bij verkeerd geparkeerde auto's. De bestuurder krijgt daarvan bericht via waarschuwingen onder de ruitenwisser en op het raam aan de bestuurderskant. Om de klem te laten verwijderen, moet de medewerker contact opnemen met de beveiliging.

Betalen hoeft niet, maar zonder gevolgen blijft het niet. Iedere overtreding wordt geregistreerd en levert een officiële waarschuwing op. Bij de derde waarschuwing wordt de medewerker een week lang de toegang tot het parkeerterrein ontzegd.

Daarna kan de medewerker via de leidinggevende verzoeken om weer te mogen parkeren. Wie vervolgens opnieuw herhaaldelijk de fout ingaat, kan uiteindelijk zijn parkeerrecht definitief verliezen.

Soms toch te weinig parkeerplaatsen

Opvallend is dat Amphia erkent dat er op bepaalde momenten wel degelijk een tekort aan parkeerplaatsen kan ontstaan. Vooral bij slecht weer op maandagen, dinsdagen en donderdagen en tijdens dienstwisselingen tussen twee en vier uur 's middags kan het druk zijn.

Medewerkers die geen plek kunnen vinden, moeten volgens het ziekenhuis contact opnemen met de beveiliging. Die zoekt dan naar een oplossing of verwijst naar een andere parkeerplaats.

Maar is het niet vreemd om je eigen personeel zo aan te pakken? "We hebben veel waardering voor de inzet van medewerkers en begrijpen dat werkdagen soms hectisch verlopen", laat de woordvoerder weten. Volgens Amphia houdt het overgrote deel zich aan de regels. "De maatregel richt zich op een kleine groep die herhaaldelijk buiten de vakken parkeert."