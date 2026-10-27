Vaccinatieavonden in Heeze: griepprik en pneumokokken

Huisartsenpraktijk Stalpers in Heeze organiseert op 4, 5 en 9 november vaccinatieavonden. Patiënten van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen komen in aanmerking voor de griepprik. Voor sommige patiënten wordt ook een vaccinatie tegen pneumokokken aangeboden.

Gevonden voor jou

De jaarlijkse griepprik is bedoeld om mensen te beschermen die een groter risico lopen ernstig ziek te worden door griep. Dit geldt niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongere patiënten met aandoeningen zoals hart- of longziekten, diabetes, nierziekten of een verminderde afweer.

Patiënten die volgens de huisartsenpraktijk in aanmerking komen, hebben een uitnodiging ontvangen. Dit jaar kunnen ook mensen die geboren zijn in 1966 of in de jaren 1948 tot en met 1952 een pneumokokkenvaccinatie krijgen. Deze bacteriën kunnen onder andere longontsteking veroorzaken, wat vooral bij ouderen en kwetsbare mensen ernstige gevolgen kan hebben.

Drie avonden, alfabetische volgorde

Om drukte te vermijden, worden de vaccinaties verdeeld over drie avonden. De eerste letter van de achternaam bepaalt wanneer patiënten worden verwacht. Op woensdag 4 november zijn mensen met achternamen die beginnen met A tot en met D welkom tussen zes en zeven uur ’s avonds, en van zeven tot acht uur voor E tot en met H. Op donderdag 5 november zijn I tot en met L aan de beurt van zes tot zeven uur, en M tot en met P van zeven tot acht uur. Tot slot worden op maandag 9 november de achternamen Q tot en met U geholpen van zes tot zeven uur en V tot en met Z van zeven tot acht uur.

Wie niet op het aangegeven tijdstip kan komen, mag op een van de andere avonden langskomen. Hiervoor is geen voorafgaande melding bij de praktijk nodig.

Praktische tips voor bezoekers

De vaccinaties worden gegeven in de huisartsenpraktijk aan de Kapelstraat 74 in Heeze. Bezoekers kunnen via de hoofdingang naar binnen. De praktijk vraagt patiënten rekening te houden met hun kleding, omdat de griepprik in de linker bovenarm wordt gegeven en de pneumokokkenvaccinatie in de rechter bovenarm.

Patiënten met koorts moeten contact opnemen met de assistente. Wie geen uitnodiging per e-mail heeft gekregen, moet een identiteitskaart of paspoort meenemen.