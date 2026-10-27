Informatieavond over plannen winkelcentrum De Els

De nieuwste plannen voor winkelcentrum De Els in Waalwijk worden gepresenteerd tijdens een informatieavond op dinsdag 17 november. Bezoekers kunnen vragen stellen aan ontwikkelaars, architecten en gemeente en hun mening delen. De bijeenkomst vindt plaats bij Wollukse Koffie in het winkelcentrum, van half zeven tot negen uur 's avonds.

Gevonden voor jou

Winkelcentrum De Els en de omliggende omgeving krijgen een flinke metamorfose. Het doel is om een groen en levendig gebied te creëren waar wonen, werken, winkelen en ontmoeten centraal staan. In eerdere bijeenkomsten hebben inwoners en ondernemers al mee kunnen denken over de plannen. Hun ideeën en aandachtspunten zijn waar mogelijk verwerkt.

Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers de kans om de nieuwste ontwerpen te bekijken. Daarnaast kunnen zij vragen stellen en hun gedachten over de plannen delen met de ontwikkelaars, architecten en vertegenwoordigers van de gemeente Waalwijk.

Praktische details

De bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 17 november in winkelcentrum De Els, bij Wollukse Koffie, op adres De Els 40. De deuren zijn open van half zeven tot negen uur 's avonds. Aanmelden is niet nodig, belangstellenden kunnen vrij binnenlopen.

Het project moet de komende jaren zorgen voor een betere uitstraling en meer levendigheid in het gebied. De gemeente hoopt met de nieuwe plannen een prettige mix van functies en een aantrekkelijke omgeving te realiseren.