Breda kleurt paars en AI kijkt een week mee: dit mag je niet missen

In Breda werden mensen dinsdagochtend wel heel bijzonder wakker: de lucht boven de stad kleurde ineens felpaars. En een week lang AI volledige toegang geven tot je leven? Mees Boeijen uit Eindhoven deed het. Dit zijn de vijf verhalen van dinsdag die je niet mag missen.

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Ontwerper Mees Boeijen uit Eindhoven gaf AI een week lang volledige toegang tot zijn privéleven. Zijn huis en werkplek hingen vol met sensoren die konden bepalen of hij sliep, kookte of naar de wc ging. Ook kreeg AI toegang tot zijn bankrekening, telefoon, smartwatch en computer. Alles werd uitgeprint voor zijn deur tijdens de Dutch Design Week. AI trok soms schokkende conclusies: toen Mees in de slaapkamer met zijn camera en WhatsApp bezig was, concludeerde AI dat hij intieme foto's maakte en verstuurde. In werkelijkheid wilde hij alleen een outfit aan een vriendin laten zien. "Ik voelde mij 'genaaid' door AI", zegt Mees. Hij wil met het experiment waarschuwen voor geautomatiseerde beslissingen over mensen hun leven. Check het hier.

De rijkste Brabander is Wiet Pot uit Eindhoven, die op nummer 12 van de Quote 500 staat met een vermogen van drie miljard euro. De 69-jarige investeerder en ex-bankier woont in Londen en verdiende miljarden zonder ooit de schijnwerpers te zoeken. Jarenlang reed hij in een oude Renault ondanks zijn enorme vermogen. Ook in de lijst: de familie Van Eerd van Jumbo met 2,75 miljard, de familie Van der Leegte van VDL Eindhoven en Ben Mandemakers van de keukens uit Waalwijk. De grootste stijgers komen uit Uden: broer en zus Albert en Angela Peters verdubbelden hun vermogen naar 485 miljoen door de verkoop van hun vitaminepillenimperium Lucovitaal. Lees hier het hele verhaal.

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Bredenaren werden dinsdagochtend wakker met een paarse gloed in de lucht. Rond zes uur kleurde de hemel helder paars boven de stad. Het mysterieuze verschijnsel heeft een duidelijke verklaring: rood-blauwe led-lichten uit kassen zorgen ervoor dat planten sneller groeien. Normaal worden die lichten met doeken afgeschermd, maar door een technisch foutje kunnen de doeken opengaan. Dan ontsnapt het licht en ontstaat een opvallende paarse gloed aan de hemel. Voor Brabanders levert dat een bijzonder schouwspel op. Hier lees je meer.

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Een arrestatieteam viel maandagochtend een woning aan de Sallandlaan in Eindhoven binnen. Omdat het forceren van de voordeur niet lukte, maakten agenten met een kettingzaag een gat in de deur. De bewoner werd door het lawaai wakker en kwam naar buiten met zijn handen op zijn hoofd. Hij werd niet aangehouden. Bij het onderzoek vond de politie een balletjespistool, een grote hoeveelheid contant geld en exclusieve horloges. Die zijn in beslag genomen. Over de exacte reden van de inval doet de politie geen uitspraken, maar het onderzoek loopt nog volop. Lees zijn verhaal hier.

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