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Auto belandt in sloot bij Dinteloord, inzittenden vluchten na ongeluk

Aangepast
Auto belandt in sloot, inzittenden vluchten (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Auto belandt in sloot, inzittenden vluchten (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Een auto is dinsdagavond langs de Noordlangeweg in Dinteloord in een sloot beland. De inzittenden gingen er kort na het ongeluk vandoor.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op de kop in de sloot terecht. Voor zover bekend waren er geen andere verkeersdeelnemers bij het ongeluk betrokken.

Waar de inzittenden zijn gebleven, is niet duidelijk. De auto is door een berger uit de sloot gehaald.

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