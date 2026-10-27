Auto belandt in sloot bij Dinteloord, inzittenden vluchten na ongeluk

Een auto is dinsdagavond langs de Noordlangeweg in Dinteloord in een sloot beland. De inzittenden gingen er kort na het ongeluk vandoor.

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De auto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam op de kop in de sloot terecht. Voor zover bekend waren er geen andere verkeersdeelnemers bij het ongeluk betrokken.

Waar de inzittenden zijn gebleven, is niet duidelijk. De auto is door een berger uit de sloot gehaald.