Biefstukzwam verdwijnt uit Kasteeltuin Geldrop

In de Kasteeltuin in Geldrop is een opvallende biefstukzwam plots verdwenen. Het felrode exemplaar trok wekenlang veel bekijks, maar was halverwege oktober ineens weg.

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De biefstukzwam groeide dit jaar vlak bij de ingang van de Kasteeltuin aan de Mierloseweg, naast een droogstaande sloot. De opvallende paddenstoel, bekend om zijn rode kleur en witte onderkant, verscheen op een wondplek van een eik. Door het grote aantal eikenbomen in de tuin duiken deze zwammen hier bijna elk jaar op.

Met een breedte van wel 25 tot 30 centimeter valt de biefstukzwam goed op. De paddenstoel voelt ruw aan en wordt in het Frans ‘Langue de boeuf’ genoemd, wat ossentong betekent. Hoewel de zwam eetbaar is, staat hij niet bekend om zijn smaak. Het vlees is vrij taai.

Dit exemplaar trok wekenlang de aandacht van wandelaars en bezoekers, maar was halverwege oktober verdwenen. De verdwijning viel samen met een geplande paddenstoelencursus, waarbij deelnemers de zwam wilden bekijken. Alleen een restant aan de voet van de eik werd nog gevonden, vermoedelijk is de paddenstoel meegenomen door iemand om op te eten.

De plotselinge verdwijning is volgens kenners jammer, niet alleen omdat de zwam niet bijzonder lekker is, maar vooral omdat veel mensen hem nu niet meer kunnen bewonderen.