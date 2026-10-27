Bijzondere paddenstoelen ontdekt in Voedselbos Geldrop

De woensdagochtendgroep van IVN Geldrop heeft unieke paddenstoelen ontdekt in het Voedselbos. Onder begeleiding van een expert verkenden ze de natuur en stuitten op soorten zoals de Blauwe korstzwam en Gestreepte nestzwammetjes.

Gevonden voor jou

Het Voedselbos in Geldrop blijkt een paradijs voor paddenstoelenliefhebbers. Tijdens een zonnige ochtend in oktober verzamelde de IVN-woensdagochtendgroep zich in de Kasteeltuin. Daar kwamen al opvallende soorten voorbij, zoals Oranje Bekerzwammen en inktzwammen, maar de echte verrassingen lagen in het Voedselbos.

Een van de meest bijzondere vondsten was de Blauwe korstzwam, die door zijn felle kleur bijna onnatuurlijk lijkt. Ook Gestreepte nestzwammetjes trokken de aandacht; hun sporen worden verspreid door kleine komvormige nestjes die openbarsten. Naast deze soorten waren er ook Spekzwoerdzwammen te zien, die net als de Blauwe korstzwam vooral op liggend hout groeien.

Veel variatie in soorten

Op de takkenril en houten stammetjes in het Voedselbos vonden de deelnemers nog meer soorten. Zo werden Gewone zwavelkopjes, Elfenbankjes en Honingzwammen gespot, waarvan sommige met opvallende zwarte zwamdraden. Andere opvallende ontdekkingen waren de Gele knotszwam, Echte Judasoor en Oranje druppelzwam.

Het Voedselbos biedt een grote diversiteit aan schimmels en paddenstoelen, zoals ook de Geelbruine plaatjeshoutzwam en Grote bloedsteelmycena. De experts van IVN noemen het bos een unieke plek voor natuuronderzoek en vooral voor wie meer wil leren over de bijzondere wereld van paddenstoelen.

De foto’s van deze ontdekkingen zijn gemaakt door Martin d’Achard van Enschut, en tonen de prachtige details van de schimmels. De IVN-woensdagochtendgroep hoopt dat meer mensen de bijzondere natuur van het Voedselbos zullen komen ontdekken.