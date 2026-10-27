Gratis bijeenkomst in Best over digitale oplichting

De gemeente Best organiseert op 4 november een bijeenkomst over digitale veiligheid. Speciaal voor inwoners van 60 jaar en ouder geeft de politie praktische tips om online fraude te voorkomen. De bijeenkomst is gratis en vindt plaats in het Prinsenhof.

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Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker nu we meer online regelen. Oplichters maken gebruik van nepberichten en phishing om mensen te misleiden. Tijdens de bijeenkomst in Best krijgen deelnemers uitleg over hoe ze dit kunnen herkennen en voorkomen.

De bijeenkomst is een samenwerking tussen de gemeente Best en de politie. Bezoekers kunnen vragen stellen aan experts en leren hoe ze veilig online blijven. Het evenement richt zich specifiek op inwoners van 60 jaar en ouder.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 4 november van twee tot vier uur 's middags. De locatie is het Prinsenhof in Best. De toegang is gratis en er wordt gezorgd voor koffie, thee en iets lekkers.