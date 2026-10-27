Subsidie voor isolatie van woningen in Best

Huiseigenaren in Best met een woning met energielabel D of lager kunnen subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen. De gemeente heeft verschillende voorwaarden en bedragen vastgesteld.

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De gemeente Best biedt subsidies aan voor het isoleren van koopwoningen. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van daken, vloeren, muren of ramen. De regeling is bedoeld voor woningen met energielabel D of lager, maar ook huizen met een beter energielabel kunnen in aanmerking komen als twee delen van de woning slecht geïsoleerd zijn.

Een belangrijke voorwaarde is dat de WOZ-waarde van de woning niet hoger mag zijn dan 484.000 euro, gebaseerd op het peiljaar 2022. Afhankelijk van het aantal isolatiemaatregelen en of deze worden uitgevoerd door een bedrijf of door de eigenaar zelf, kunnen huiseigenaren tussen de 750 en 2.250 euro subsidie krijgen. In enkele gevallen is extra subsidie mogelijk.

Voorwaarden en keuzevrijheid

Huiseigenaren kiezen zelf welk bedrijf ze inschakelen voor de isolatiewerkzaamheden. De gemeente Best benadrukt dat zij geen bedrijven langs de deuren stuurt. Wordt er toch een aanbod gedaan, dan adviseert de gemeente om meerdere offertes te vergelijken en niet overhaast te beslissen. Als er aan de deur een overeenkomst wordt getekend, geldt een bedenktijd van veertien dagen.

Hoe subsidie aan te vragen?

Meer informatie over de regeling en het aanvragen van subsidie is te vinden via het Regionaal Energieloket. Huiseigenaren die geen brief van de gemeente hebben ontvangen, maar denken recht te hebben op de subsidie, kunnen contact opnemen via het e-mailadres [email protected]. Bij de aanvraag moet een energielabelrapport of Duurzaam Woon Advies worden meegestuurd waaruit blijkt dat minimaal twee delen van de woning slecht geïsoleerd zijn.