Stroomstoring in Breda, oorzaak nog onbekend

In Breda is sinds kwart voor elf vanavond een stroomstoring aan de gang. De oorzaak is nog onbekend en het herstel wordt naar verwachting rond één uur 's nachts afgerond.

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De netbeheerder is bezig met het oplossen van de storing, die begon om 22:53 uur. Het aantal getroffen adressen is nog niet duidelijk, maar de storing treft in ieder geval postcodegebied 4834 in Breda.

De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht. De verwachting is dat de stroomvoorziening rond één uur 's nachts weer normaal functioneert.