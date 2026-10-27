FC Den Bosch wint doelpuntrijk duel in Rijnsburg

FC Den Bosch heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het bekertoernooi. De Bosschenaren wonnen met 3-5 van Rijnsburgse Boys na een spectaculaire wedstrijd waarin ze twee keer op achterstand kwamen.

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De bekerwedstrijd begon met vier wijzigingen in de basisopstelling van FC Den Bosch ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen MVV Maastricht. De Vries, Wang, Semedo en Hoffman kregen een basisplaats, terwijl Boumassaoudi op de reservebank begon. De Bosschenaren begonnen sterk en kregen al vroeg mogelijkheden, maar Rijnsburgse Boys opende de score in de veertiende minuut via Lever. Vlak voor rust bracht De Vries de stand op gelijke hoogte na een knappe individuele actie.

Spectaculaire tweede helft

Na de hervatting bleef het spannend, met kansen over en weer. Rijnsburgse Boys kwam opnieuw op voorsprong, maar Hoffman bracht FC Den Bosch snel weer op gelijke hoogte. De wedstrijd bleef open, met meerdere mogelijkheden voor beide teams. Wolters zorgde in de 76e minuut voor de eerste voorsprong van de avond voor de Bosschenaren, maar Rijnsburgse Boys maakte het direct weer gelijk via Bohemen.

In de slotfase besliste FC Den Bosch de wedstrijd definitief. Fortes tikte in de 84e minuut de 3-4 binnen na een voorzet van Barglan, en in de laatste minuut van de reguliere speeltijd benutte De Corte een strafschop, waardoor de eindstand op 3-5 kwam. De overwinning verzekert FC Den Bosch van een plek in de tweede ronde van het bekertoernooi.

De loting voor de volgende ronde vindt vrijdag plaats. Deze wedstrijden worden gespeeld op 1, 2 of 3 december.