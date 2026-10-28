Wegwijzer biedt hulp aan ondernemers in buitengebied

Ondernemers in het Brabantse buitengebied kunnen gebruikmaken van een nieuwe wegwijzer. Het overzicht helpt hen bij het vinden van passende ondersteuning voor uitdagingen zoals verduurzaming, omschakeling of bedrijfsbeëindiging. De wegwijzer is samengesteld door diverse organisaties en richt zich op een vitaal en veilig buitengebied.

Gevonden voor jou

Voor ondernemers in het buitengebied zijn er vaak tal van keuzes te maken en obstakels te overwinnen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een bedrijf, verduurzamen van processen, omschakelen naar andere activiteiten of zelfs stoppen. Om hen hierbij te ondersteunen is er nu een wegwijzer beschikbaar.

Deze wegwijzer brengt alle opties overzichtelijk samen, zodat ondernemers eenvoudig kunnen zien welke hulp bij hun situatie past. Het initiatief is bedoeld om het zoeken naar advies en ondersteuning te vereenvoudigen en daarmee bij te dragen aan een vitaal buitengebied.

Initiatief vanuit samenwerking

De wegwijzer is een gezamenlijk project van Brabant Op de Radar, Provincie Noord-Brabant, Platform Veilig Ondernemen en ZLTO. Het doel is niet alleen om ondernemers verder te helpen, maar ook om de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied te versterken.

Het aanbod in de wegwijzer is afgestemd op de uiteenlopende behoeften van agrarisch ondernemers. Of ze nu willen verduurzamen, hun bedrijf willen verbreden, of te maken hebben met complexe uitdagingen, er zijn verschillende organisaties die advies en hulp kunnen bieden.

De wegwijzer is vanaf nu beschikbaar en biedt een overzicht van alle mogelijkheden. Ondernemers in het buitengebied van Brabant worden gestimuleerd om hiervan gebruik te maken en zo de juiste ondersteuning te vinden.