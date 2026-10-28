Boekel kiest locatie voor tijdelijke schoolhuisvesting

De gemeente Boekel heeft een locatie gevonden voor semi-permanente onderwijshuisvesting. Het perceel aan de Wilhelminastraat wordt de plek waar basisschool De Regenboog vanaf het schooljaar 2027/2028 tijdelijk gevestigd wordt. Dit is nodig vanwege de groei van het aantal leerlingen. De plannen worden samen met GOO Onderwijs verder uitgewerkt.

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Het perceel aan de Wilhelminastraat is door de gemeente Boekel aangewezen als locatie voor tijdelijke schoolhuisvesting. De semi-permanente gebouwen moeten dienen als overbrugging totdat de definitieve onderwijshuisvesting klaar is.

Het besluit komt voort uit de groei van het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Om de meest acute nood op te vangen, zijn bij basisschool De Regenboog al tijdelijke noodlokalen geplaatst. Die staan sinds het begin van dit schooljaar op het schoolplein van KindPark. In april en juli van dit jaar stelde de gemeenteraad krediet beschikbaar voor respectievelijk de noodlokalen en de semi-permanente huisvesting.

Plannen verder uitwerken

Nu de locatie is vastgesteld, gaan GOO Onderwijs en de gemeente de plannen verder uitwerken. Het streven is om de semi-permanente huisvesting gereed te hebben voor het schooljaar 2027/2028.

Met de nieuwe locatie is volgens wethouder Kanters een belangrijke stap gezet. Hij benadrukt dat passende huisvesting noodzakelijk is om de groei van het aantal leerlingen goed op te vangen. De semi-permanente gebouwen bieden een tijdelijke oplossing totdat er een definitieve schoolhuisvesting gerealiseerd is.