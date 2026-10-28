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Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxidegas in huis in Oisterwijk

Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxide in huis in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxide in huis in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

Een vrouw en haar kind uit Oisterwijk zijn dinsdagnacht uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze zich thuis niet lekker voelden. Eerder die avond werden hoge koolmonoxidewaardes gemeten in hun huis aan de Kervel. 

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Geschreven door
Redactie

Nadat de melder dinsdagavond afging, deed de brandweer onderzoek. Er werd een verhoogde concentratie koolmonoxide gemeten in het huis. De brandweer trof de nodige maatregelen. Het huis was daarna veilig in afwachting van een installateur.

Een paar uur later, iets na middernacht, voelden de vrouw en haar kind zich niet lekker in het huis. De brandweer, politie en ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Toch werden er geen verhoogde koolmonoxidewaarden gemeten in het complex. De vrouw en het kind zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxide in huis in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
Vrouw en kind naar ziekenhuis na koolmonoxide in huis in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

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