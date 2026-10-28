Man valt en raakt gewond tijdens werkzaamheden in Waalwijk

Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij werkzaamheden bij een parkeerplaats aan de Kasteellaan in Waalwijk. De man viel van een vrachtwagen met daarop een betonpomp. Daarna klom de man in de cabine van de vrachtwagen en belde hij de hulpdiensten.

Hoe de man precies is gevallen, is onduidelijk. Eenmaal in de vrachtwagen belde de man dus zelf om hulp. Kort daarna kwam een ambulance ter plaatse. De cabine van de vrachtwagen met de betonpomp is relatief hoog. Daarom werd de brandweer ingeschakeld om de man veilig uit het voertuig te halen.

Dat bleek lastig, maar met de nodige moeite slaagden de brandweer erin om de man naar beneden te krijgen. De machinist van de pomp bleef tijdens de hulpactie bij kennis. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.