Man valt van vrachtwagen in Waalwijk en belt zelf om hulp

Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij werkzaamheden bij een parkeerplaats aan de Kasteellaan in Waalwijk. De man viel van een vrachtwagen met daarop een betonpomp. Daarna klom de man in de cabine van de vrachtwagen en belde hij de hulpdiensten.

Hoe de man precies is gevallen, is onduidelijk. Eenmaal in de vrachtwagen belde de man zelf om hulp. Een ambulance kwam snel ter plaatse. Omdat de cabine van de vrachtwagen relatief hoog is, werd de brandweer ingeschakeld om de man veilig uit het voertuig te halen.

Dat bleek lastig, maar met de nodige moeite slaagde de brandweer erin om de man naar beneden te krijgen. De machinist van de pomp bleef tijdens de hulpactie bij kennis. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.