Eindhovense chipfabrikant NXP ziet omzet en winst stijgen

De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald. De winst nam met meer dan een derde toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Dankzij de sterke winstgevendheid kan NXP volgens hem investeren in "innovatieve oplossingen en de productiecapaciteit uitbreiden ter ondersteuning van onze groeidoelstellingen op de lange termijn".

NXP maakt chips en halfgeleiders die vooral worden gebruikt in auto's, industriële systemen en slimme apparaten. Topman Rafael Sotomayor zegt in een toelichting dat de prestaties van het bedrijf onder meer werden gedreven door "het aanhoudende momentum in datacenterinfrastructuur".

Omzet gestegen

De omzet van NXP, dat een beursnotering in New York heeft, steeg vergeleken met een jaar eerder met 19 procent tot bijna 3,8 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,4 miljard euro. Ten opzichte van het tweede kwartaal is dit een toename van 8 procent. De nettowinst kwam uit op bijna 1,1 miljard dollar, 16 procent meer dan in het kwartaal ervoor.

De omzet viel iets hoger uit dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. In het tweede kwartaal zag NXP de omzet en winst ook al stijgen.

De autodivisie, waar NXP het meeste geld mee verdient, groeide in het derde kwartaal met 13 procent vergeleken met vorig jaar naar bijna 2,1 miljard dollar. De omzet van de afdeling communicatie-infrastructuur nam het hardst toe. Die steeg met meer dan de helft tot 503 miljoen dollar.

Aandeel daalde

NXP verwacht dat de omzet in het laatste kwartaal van dit jaar rond de 15 procent hoger zal liggen dan een jaar eerder en uitkomt op ongeveer 3,85 miljard dollar. Dat is iets minder dan waarop analisten volgens Bloomberg in doorsnee hadden gerekend. Het aandeel NXP daalde zo'n 7 procent in de nabeurshandel op Wall Street.