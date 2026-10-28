RKC Waalwijk wint na strafschoppen in KNVB Beker

RKC Waalwijk heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. Na een spannende wedstrijd tegen amateurclub BVV Barendrecht, die eindigde in een 2-2 gelijkspel na verlenging, trokken de Geelblauwen de overwinning naar zich toe in de strafschoppenserie.

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Op het sfeervolle Sportpark De Bongerd in Barendrecht begon RKC Waalwijk dinsdag aan het bekerseizoen. De ploeg kreeg in de eerste helft meerdere kansen, maar wist niet te scoren. Ook de thuisploeg kwam enkele keren gevaarlijk dicht bij een treffer, maar beide teams gingen met een 0-0 stand de rust in.

Na rust opende RKC Waalwijk de score via Ryan Fage. Barendrecht wist echter terug te komen en maakte in de 82e minuut de gelijkmaker. Ondanks kansen aan beide kanten bleef het 1-1 na de reguliere speeltijd, waardoor een verlenging nodig was.

Verlenging en strafschoppen

In de verlenging kwam RKC Waalwijk opnieuw op voorsprong dankzij een doelpunt van Jesse van de Haar. Barendrecht gaf niet op en bracht de stand in de 114e minuut opnieuw in balans. Strafschoppen moesten uiteindelijk de beslissing brengen.

Bij de penaltyserie groeide Mark Spenkelink uit tot de held van RKC Waalwijk. De doelman keerde twee strafschoppen van Barendrecht. Roy Kuijpers, Haye van Gemert, Liam van Gelderen en Loek Postma waren trefzeker namens RKC, waarmee de ploeg met 4-1 de overwinning pakte.

RKC Waalwijk kijkt nu vooruit naar de eerstvolgende wedstrijd, die vrijdag in eigen huis tegen Almere City FC wordt gespeeld. Het duel staat in het teken van Hartslag van de Langstraat.