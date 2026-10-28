Dierentuinwereld geschokt na dodelijke panteraanval Beekse Bergen
Het nieuws over de verzorgster van safaripark Beekse Bergen die omkwam na een panteraanval is een "grote schok voor de hele dierentuinwereld", zegt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. In het park komt een condoleancetafel waar bezoekers hun medeleven kunnen betuigen.
"Iedereen voelt hoe heftig dit is. Dit zal nog heel lang nadreunen", zegt Wineke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, tegen de NOS. Andere dierenparken gaven eerder al aan mee te leven na het nieuws over het overlijden.
De Beekse Bergen blijft open, zo is besloten na overleg met de familie van de overleden verzorgster. In het park komt een tafel met een condoleanceregister voor bezoekers, maar ook voor medewerkers wordt een speciale plek ingericht.
Ongelukken zeldzaam
De verzorgster van Beekse Bergen was zaterdag alleen aan het werk in het binnenverblijf van twee Perzische mannetjespanters toen ze door een van de dieren werd aangevallen. Ze liep ernstige verwondingen op aan haar hoofd en nek en overleed dinsdag.
In Nederland zijn slechts enkele van dat soort incidenten in dierentuinen bekend. De laatste aanval op een medewerker was zeer waarschijnlijk in 2003, zegt Schoo. Toen overleed een 36-jarige medewerker van Beekse Bergen na een aanval door een olifant. Twee jaar eerder raakte een verzorger van Ouwehands Dierenpark zwaargewond bij een aanval door een leeuw.
Niet te vergelijken
Ook zijn er meldingen van een beeraanval in DierenPark Amersfoort in 1981 en een dodelijke tijgeraanval in Diergaarde Blijdorp in 1979. Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen zijn die incidenten echter niet te vergelijken met de recente panteraanval. "Dierentuinen waren toen heel anders. Er was veel minder bekend over het gedrag van dieren en er was minder wet- en regelgeving."
Strenge veiligheidseisen
Tegenwoordig moeten dierenparken voldoen aan zeer strenge veiligheidseisen. Ze worden gecontroleerd op de inrichting van de verblijven, de verzorging van de dieren en de veiligheid voor mens en dier. Bij gevaarlijke diersoorten zijn er extra controles. De Europese Vereniging van Dierentuinen (EAZA) inspecteert de parken en er is ook toetsing vanuit de Nederlandse branchevereniging.
"In elke branche gebeuren ongelukken, maar gelukkig komt het in de dierentuinwereld maar zelden voor", zegt Schoo. Hoe het nu toch kon misgaan, is nog onduidelijk. Het park schakelt een extern bedrijf voor onafhankelijk onderzoek naar de aanval. Ook de Arbeidsinspectie is een onderzoek gestart.
Onderzoeken van groot belang
Volgens de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen zijn de onderzoeken van groot belang, ook voor andere dierentuinen. "Iedereen wil weten wat er is gebeurd", zegt Schoo. De uitkomsten kunnen mogelijk ook voor andere parken waardevolle lessen opleveren. "Nu weten we alleen wat de gevolgen zijn."
Voor de Perzische mannetjespanters heeft de aanval geen gevolgen. "Het zijn roofdieren en ze hebben natuurlijk gedrag vertoond. Hoe cru het ook is, de dieren kunnen hier niets aan doen", zegt Beekse Bergen. Tenzij uit onderzoek blijkt dat er iets aan de hand is met de dieren, gaat de verzorging van de panters in Beekse Bergen dus door.
Lees hier alle verhalen over de panteraanval in de Beekse Bergen.