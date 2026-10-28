Dierentuinwereld geschokt na dodelijke panteraanval Beekse Bergen

Het nieuws over de verzorgster van safaripark Beekse Bergen die omkwam na een panteraanval is een "grote schok voor de hele dierentuinwereld", zegt de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. In het park komt een condoleancetafel waar bezoekers hun medeleven kunnen betuigen.

NOS & Ron Vorstermans Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Iedereen voelt hoe heftig dit is. Dit zal nog heel lang nadreunen", zegt Wineke Schoo, directeur van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, tegen de NOS. Andere dierenparken gaven eerder al aan mee te leven na het nieuws over het overlijden. De Beekse Bergen blijft open, zo is besloten na overleg met de familie van de overleden verzorgster. In het park komt een tafel met een condoleanceregister voor bezoekers, maar ook voor medewerkers wordt een speciale plek ingericht. Ongelukken zeldzaam

De verzorgster van Beekse Bergen was zaterdag alleen aan het werk in het binnenverblijf van twee Perzische mannetjespanters toen ze door een van de dieren werd aangevallen. Ze liep ernstige verwondingen op aan haar hoofd en nek en overleed dinsdag.

In Nederland zijn slechts enkele van dat soort incidenten in dierentuinen bekend. De laatste aanval op een medewerker was zeer waarschijnlijk in 2003, zegt Schoo. Toen overleed een 36-jarige medewerker van Beekse Bergen na een aanval door een olifant. Twee jaar eerder raakte een verzorger van Ouwehands Dierenpark zwaargewond bij een aanval door een leeuw.

Verzorgster Beekse Bergen overleden na aanval panter (foto: Persbureau Heitink).







