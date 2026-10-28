Waalwijk zoekt nieuwe burgemeester: inwoners denken mee

Inwoners van Waalwijk kunnen meepraten over wat voor burgemeester zij willen. De gemeenteraad heeft een vragenlijst opgesteld om te achterhalen welke eigenschappen en kwaliteiten belangrijk worden gevonden.

Gevonden voor jou

De vragenlijst biedt inwoners de kans om hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Moet de nieuwe burgemeester bijvoorbeeld een enthousiaste vernieuwer zijn of juist een stabiele factor? En hoe moet hij of zij handelen in situaties van gevaar: overleggen of stevig optreden? Daarnaast kunnen inwoners drie woorden noemen die het karakter van Waalwijk het beste omschrijven. Ook mogen zij een plek in de gemeente voorstellen die zij de burgemeester zouden laten zien, met een uitleg waarom.

Om de zoektocht naar een geschikte kandidaat te begeleiden, heeft de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld. Deze commissie bestaat uit raadsleden van alle politieke partijen en staat onder leiding van raadslid Yvette van Laar. Volgens Van Laar is het belangrijk om zorgvuldig te onderzoeken wie het beste bij Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle past. De ideeën van inwoners zijn daarbij waardevol en helpen om scherp te krijgen wat belangrijk is.

Van profiel tot benoeming

De vertrouwenscommissie krijgt ondersteuning van de griffie en gemeentesecretaris Michel Tromp. Wethouder Miloš Bokšan adviseert hen tijdens het proces. De eerste stap is het opstellen van een profielschets, die door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Daarna wordt de vacature opengesteld en worden gesprekken gevoerd met kandidaten. De commissie adviseert de gemeenteraad over de aanbeveling, waarbij ook de provincie Noord-Brabant en de commissaris van de Koning betrokken zijn. Uiteindelijk stuurt de raad zijn aanbeveling naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die een kandidaat voordraagt aan de Koning. De benoeming wordt officieel vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

Inwoners van Waalwijk, Waspik en Sprang-Capelle worden aangemoedigd om hun stem te laten horen via de vragenlijst. Hun input kan een belangrijke rol spelen in het profiel en de keuze voor de nieuwe burgemeester.