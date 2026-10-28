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Bezwaarschriftencommissie bespreekt bouwplannen Raamsdonksveer
De bezwaarschriftencommissie heeft op woensdag 4 november een openbare zitting in het gemeentehuis. Daarbij worden twee bezwaarschriften behandeld tegen bouwprojecten in Raamsdonksveer.
De hoorzitting begint om half zes ’s avonds en gaat over de bouw van 42 appartementen en één woning aan de Haven, Jeroen Boschstraat en Pieter Breughelstraat. Om zes uur volgt een tweede bezwaar tegen de bouw van negen woningen aan de Haven en Pieter Breughelstraat.
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