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Buffervat en pompgebouw toegestaan in Geertruidenberg

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor de bouw van een buffervat, pompgebouw en leidingbrug aan de Kanaalweg-Oost 2. Het besluit is op 19 oktober genomen.

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De vergunning omvat verschillende activiteiten, waaronder technische bouw en het afwijken van regels in het Omgevingsplan. Het plan is bedoeld om de locatie verder te ontwikkelen. Inwoners kunnen het besluit en de bijbehorende stukken bekijken in het gemeentehuis of digitaal via de gemeentelijke website.

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