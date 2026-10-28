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Vergunning verleend voor nieuwe inrit in Raamsdonk
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het aanleggen van een inrit aan de Lange Broekstraat 36C in Raamsdonk. Het besluit is op 20 oktober 2026 genomen.
Met de vergunning mag de eigenaar van het perceel een nieuwe uitweg maken of een bestaande uitweg aanpassen. Het besluit en bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien.
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