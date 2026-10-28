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Vergunning verleend voor trapgat in Raamsdonk

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het maken van een trapgat op een adres aan de Cornelis Oomestraat in Raamsdonk.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor een aanvraag was ingediend. Een andere bouwactiviteit, die onder het omgevingsplan valt, is vrijgesteld van vergunningsplicht.

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