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Vergunning verleend voor trapgat in Raamsdonk
De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het maken van een trapgat op een adres aan de Cornelis Oomestraat in Raamsdonk.
Het gaat om een technische bouwactiviteit waarvoor een aanvraag was ingediend. Een andere bouwactiviteit, die onder het omgevingsplan valt, is vrijgesteld van vergunningsplicht.
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