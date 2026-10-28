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Ontdek

Dakkapel toegestaan aan Judith Leysterstraat in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de Judith Leysterstraat in Raamsdonksveer. De vergunning is op 21 oktober verleend.

Gevonden voor jou

Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit en de bijbehorende documenten kunnen op verzoek worden ingezien.

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