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Dakkapel toegestaan aan Judith Leysterstraat in Raamsdonksveer
De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de Judith Leysterstraat in Raamsdonksveer. De vergunning is op 21 oktober verleend.
Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het besluit en de bijbehorende documenten kunnen op verzoek worden ingezien.
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