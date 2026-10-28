Nieuwe brede school De Tulp geopend in Wijk en Aalburg

Dinsdag is De Tulp, een brede school in Wijk en Aalburg, officieel geopend. Het moderne gebouw biedt ruimte aan een basisschool, kinderopvang en sportzaal. De naam van de school is veranderd ter ere van de opening.

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De nieuwe brede school aan de Tulpstraat in Wijk en Aalburg is dinsdag feestelijk in gebruik genomen. Wethouder Pieter Neven overhandigde symbolisch een sleutel in de vorm van een tulp aan de directeur van OBS De Tulp. Twee leerlingen luidden daarna de oude schoolbel uit 1982, waarmee de officiële opening werd gevierd.

Het gebouw biedt onderdak aan basisschool De Tulp, kinderopvangorganisatie TremaKids en een sportzaal. Volgens wethouder Neven sluit het pand volledig aan bij de visie van de gemeente Altena op onderwijshuisvesting. Het is duurzaam, gezond en stimuleert samenwerking tussen professionals, wat het tot een sterk kindcentrum maakt.

Nieuwe naam

Voor de bouw van De Tulp stonden op deze locatie een verouderde gymzaal en schoolgebouw. OBS De Tulp heette eerder Henri J. Dunant en was tijdelijk gehuisvest in een vleugel van het Willem van Oranje college. Bij de terugkeer naar de Tulpstraat heeft de school een nieuwe naam gekregen, passend bij de brede school.

Meer dan onderwijs

Manon Verkerk, directeur van OBS De Tulp, benadrukt dat het gebouw meer is dan alleen een plek voor onderwijs en opvang. Samen met TremaKids wordt een vertrouwde en uitdagende omgeving gecreëerd, waar kinderen kunnen groeien en ontwikkelen. Door samenwerking met maatschappelijke partners ontstaat een gemeenschap waarin ontmoeten, leren en meedoen centraal staan.

Open huis

Op de eerste schooldag op de nieuwe locatie is de ingebruikname gevierd met leerlingen, medewerkers en hun ouders. In de komende periode krijgen kinderen en medewerkers de tijd om te wennen aan de nieuwe omgeving. Op 14 januari 2027 is er een open huis gepland, waar geïnteresseerden het gebouw kunnen bekijken en kennis kunnen maken met het team van de basisschool en kinderopvang.