Gebiedsontwikkeling De Run in Veldhoven: notitie ter inzage

De gemeente Veldhoven heeft een notitie over gebiedsontwikkeling De Run ter inzage gelegd. Deze notitie is van vrijdag 30 oktober tot en met donderdag 10 december 2026 te bekijken. Het gaat om plannen voor een gemengd woon-werkgebied bij Home Base De Run.

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De notitie beschrijft alternatieven en onderzoeksmethoden voor de transformatie van Home Base De Run. Het gebied moet ruimte bieden voor woningen, bedrijven, groen en voorzieningen. Om de juiste keuzes te maken, wordt een Milieueffectrapport opgesteld. Daarin worden de alternatieven beoordeeld op milieueffecten en ambities van de gemeente.