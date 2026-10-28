Vergunning verleend voor dakkapel aan Steenovenweg in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Steenovenweg.

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Het besluit is op 26 oktober 2026 genomen en betreft een bouwactiviteit. De vergunning geeft toestemming voor de aanpassing aan de woning. Het proces en de relevante documenten zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente.