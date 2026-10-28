Advertentie
Vergunning verleend voor dakkapel aan Steenovenweg in Deurne
De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Steenovenweg.
Het besluit is op 26 oktober 2026 genomen en betreft een bouwactiviteit. De vergunning geeft toestemming voor de aanpassing aan de woning. Het proces en de relevante documenten zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie