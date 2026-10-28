Stroomstoring in Oosteind, herstel verwacht rond half twaalf

Een stroomstoring heeft sinds vanmorgen Oosteind, Dorst en Oosterhout in de gemeente Oosterhout getroffen. Ook delen van de gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Tilburg en Waalwijk zijn getroffen. Meer dan 10.000 adressen zitten zonder stroom. De storing begon rond kwart over negen en naar verwachting is het euvel rond half twaalf verholpen.

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De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de storing, die zich onverwacht voordeed. Naast Oosteind, Dorst en Oosterhout zijn ook de plaatsen Dongen, 's Gravenmoer, Rijen, Molenschot, Hulten, Waspik, Sprang-Capelle en Tilburg getroffen. In de gemeente Oosterhout gaat het onder meer om de postcodegebieden 4849 en 4903.