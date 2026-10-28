Vergaderingen gemeenteraad Heusden op 3 en 10 november

De gemeenteraad van Heusden vergadert op 3 en 10 november over belangrijke onderwerpen zoals de begroting voor 2027 en nieuw beleid. De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 3 november bespreekt de gemeenteraad van Heusden de begroting voor het komende jaar. Tijdens deze vergadering wordt vooruitgekeken naar het beleid en de financiën van 2027. De bijeenkomst start om vijf uur ’s middags, wat eerder is dan gebruikelijk.

Een week later, op maandag 10 november, staat er opnieuw een raadsvergadering gepland. Die begint om half acht ’s avonds. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn onder andere de financiering van de toekomstige streekomroep voor Hart van Brabant, nieuw beleid voor vestigingsmogelijkheden van bedrijven en de participatieverordening. In die verordening wordt geregeld hoe inwoners kunnen meedenken en betrokken worden bij gemeentelijke plannen.

Locatie en live volgen

De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis van Vlijmen. Ze zijn ook live te volgen via een livestream op de website van de gemeente Heusden. De volledige agenda’s van beide vergaderingen zijn daar eveneens te bekijken.

Het publiek is welkom om de bijeenkomsten bij te wonen vanaf de tribune in de raadzaal.