Heusden herdenkt bevrijding en Stadhuisramp

Op zaterdag 4 november herdenkt Heusden de bevrijding van de gemeente en de Stadhuisramp. De ceremonies vinden plaats in Drunen en Heusden, met speciale aandacht voor de slachtoffers van de ramp.

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De herdenkingen beginnen om twaalf uur bij het Pijlmonument aan de Steegerf in Drunen. Dit monument markeert de plek waar Schotse militairen van de 51e Highland Division op 4 november 1944 het Drongelens Kanaal overstaken. Dat was het startpunt van de bevrijding van het huidige grondgebied van Heusden. Leerlingen van groep acht van Basisschool De Duinsprong adopteren dit jaar symbolisch het Pijlmonument.

Nieuwe cijfers over Stadhuisramp

Om zeven uur ’s avonds start in de Catharijnekerk in Heusden de herdenking van de Stadhuisramp. Daarna volgt een stille tocht naar het voormalig stadhuis aan de Pelsestraat. Dit jaar worden voor het eerst 137 kaarsen geplaatst ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Tot nu toe ging men uit van 134 slachtoffers, maar nieuw onderzoek toont aan dat het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt.

Een heemkundige en het streekarchief hebben aangetoond dat ten minste 137 mensen omkwamen bij de ramp. De gemeente vraagt betrokken organisaties voortaan deze nieuwe schatting te gebruiken. Burgemeester Willemijn van Hees zal de namen noemen van de drie extra slachtoffers die aan de lijst zijn toegevoegd.

De herdenking op 4 november biedt een moment van bezinning voor inwoners en belangstellenden. Iedereen kan deelnemen aan de ceremonies in Drunen en Heusden.