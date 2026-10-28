Opslagplek voor haspels tijdelijk toegestaan in Best

De gemeente Best heeft toestemming gegeven voor het tijdelijk gebruiken van de openbare ruimte aan de Sierheuvel. Het gaat om een opslagplek voor onder andere haspels, van 9 november tot en met 4 december.

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De opslagplek wordt ingericht voor een beperkte periode en dient voor het opslaan van materialen. Dit gebruik van de openbare ruimte is door burgemeester en wethouders toegestaan. Het gaat specifiek om een locatie aan de Sierheuvel.