Nieuwe parkeerverbodszone in wijk Nieuwe Biezen, Gemert

De gemeente Gemert-Bakel heeft besloten een parkeerverbodszone in te stellen in de wijk Nieuwe Biezen. Hiermee wordt ongewenst parkeergedrag bij basisschool Ssbo Petrus Donders aangepakt.

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De parkeerverbodszone geldt voor de gehele wijk Nieuwe Biezen, inclusief de straten Mariënburg en De Stroom. Voertuigen mogen alleen parkeren in daarvoor aangelegde parkeervakken. Dit besluit moet zorgen voor een duidelijke en veilige verkeerssituatie, waarbij het zicht en de doorstroming verbeteren.

Bestaande verkeersborden die niet overeenkomen met de nieuwe regeling worden verwijderd. De maatregel draagt bij aan een overzichtelijke en handhaafbare parkeersituatie en moet de bereikbaarheid voor bewoners en hulpdiensten verbeteren.