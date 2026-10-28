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De Lind Zuid afgesloten tijdens Wintervillage in Oisterwijk
De Lind Zuid in Oisterwijk is afgesloten voor verkeer tijdens Wintervillage.
Van 17 november 2026 tot en met 8 januari 2027 wordt De Lind Zuid, tussen de Balbian Versterlaan en de Gemullehoekenweg, tijdelijk afgesloten. Alleen voetgangers mogen er dan door.
De afsluiting geldt ook tijdens de opbouw en afbraak van het evenement Wintervillage, dat in het centrum van Oisterwijk plaatsvindt.
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