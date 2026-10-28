Loterij op 20 maart 2027 in Uden krijgt groen licht

De gemeente Maashorst heeft toestemming gegeven voor een loterij in Uden. De trekking vindt plaats op 20 maart 2027 op de locatie Stoffels 121. Loten kunnen worden gekocht vanaf 14 oktober 2026 tot en met de dag van de trekking.

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De loterij wordt georganiseerd volgens de regels van de Wet op de kansspelen. Het evenement wordt gehouden in Uden, waarbij deelnemers kans maken op prijzen door een lot te kopen binnen de aangegeven verkoopperiode. Het besluit is op 20 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders.