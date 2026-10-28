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Vergunning voor zeecontainer bij schuilhut in Uden verleend
De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een kleine zeecontainer bij een schuilhut aan de Noorderberg in Uden.
De zeecontainer wordt geplaatst achter een bestaande schuilhut op perceel UDN00 Q 528. De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit en is op 26 oktober 2026 verzonden. De gemeente heeft hiermee toestemming gegeven voor de aanpassing volgens het omgevingsplan.
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