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Sinterklaasviering op 14 november in buurthuis Samen 't Loo
Op 14 november wordt in buurthuis Samen 't Loo in Bergeijk de Sinterklaasviering gehouden. Het evenement duurt van 14:45 uur tot 17:15 uur.
De viering vindt plaats op Terlostraat 7 in Bergeijk. Tijdens het evenement wordt er ook geluid geproduceerd. De vergunning voor het organiseren van de intocht en viering is op 26 november verleend door de gemeente Bergeijk.
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