Navigatie overslaan
Ontdek

Sinterklaasviering op 14 november in buurthuis Samen 't Loo

Op 14 november wordt in buurthuis Samen 't Loo in Bergeijk de Sinterklaasviering gehouden. Het evenement duurt van 14:45 uur tot 17:15 uur.

Gevonden voor jou

De viering vindt plaats op Terlostraat 7 in Bergeijk. Tijdens het evenement wordt er ook geluid geproduceerd. De vergunning voor het organiseren van de intocht en viering is op 26 november verleend door de gemeente Bergeijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Bergeijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.