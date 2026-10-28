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Castelre: Monumentale woning wordt gerenoveerd en serre herbouwd
De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor renovatie en verduurzaming van een monumentale woning in Castelre. Ook mag de serre worden herbouwd.
Het gaat om een woning aan de Hooiberg in Castelre, die als gemeentelijk monument is aangewezen. Door deze werkzaamheden wordt het pand niet alleen opgeknapt, maar ook energiezuiniger gemaakt.
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