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Castelre: Monumentale woning wordt gerenoveerd en serre herbouwd

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor renovatie en verduurzaming van een monumentale woning in Castelre. Ook mag de serre worden herbouwd.

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Het gaat om een woning aan de Hooiberg in Castelre, die als gemeentelijk monument is aangewezen. Door deze werkzaamheden wordt het pand niet alleen opgeknapt, maar ook energiezuiniger gemaakt.

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