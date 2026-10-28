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Castelre: renovatie en verduurzaming gemeentelijk monument

De gemeente Baarle-Nassau heeft toestemming gegeven voor renovatie en verduurzaming van een gemeentelijk monument in Castelre.

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Het gaat om de woning aan de Hooiberg 8 in Castelre, waar ook een serre opnieuw wordt gebouwd. Het monument wordt aangepast om energiezuiniger te worden en beter behouden te blijven voor de toekomst.

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