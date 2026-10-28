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Wandeling Nacht van Olat krijgt vergunning in Oirschot
De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor de wandeling Nacht van Olat. De tocht vindt plaats op 6 en 7 november 2026 en start bij Restaurant Komaen aan de Spoordonkseweg.
De vergunning maakt het mogelijk dat wandelaars in Oirschot twee dagen kunnen genieten van de georganiseerde tocht. Restaurant Komaen dient als start- en eindpunt voor de wandelroute. De gemeente heeft het besluit op 26 oktober 2026 genomen.
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