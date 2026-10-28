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Wandeling Nacht van Olat krijgt vergunning in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor de wandeling Nacht van Olat. De tocht vindt plaats op 6 en 7 november 2026 en start bij Restaurant Komaen aan de Spoordonkseweg.

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De vergunning maakt het mogelijk dat wandelaars in Oirschot twee dagen kunnen genieten van de georganiseerde tocht. Restaurant Komaen dient als start- en eindpunt voor de wandelroute. De gemeente heeft het besluit op 26 oktober 2026 genomen.

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