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Zonnepark Berlicum: vergunning gewijzigd door extra regels

De vergunning voor een zonnepark aan de Werststeeg in Berlicum is gewijzigd. Het gaat om nieuwe regels die financiële zekerheid moeten waarborgen.

Gevonden voor jou

De tijdelijke vergunning voor het zonnepark werd eerder op 18 december 2025 verleend. In een lopende beroepsprocedure heeft het college de regels nu aangepast. Voorschriften vier tot en met acht zijn toegevoegd om financiële zekerheid te garanderen. Het zonnepark is gelegen aan de Werststeeg in Berlicum.

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