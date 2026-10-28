Navigatie overslaan
Ontdek

Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Oosterhout

De gemeente Oosterhout heeft besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen aan de achterzijde van een woning in de Bosstraat. Dit gebeurde na een verzoek van een bewoner.

Gevonden voor jou

De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een speciaal verkeersbord en een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Het besluit is genomen omdat de parkeerdruk in de omgeving hoog is en de bewoner niet op eigen terrein kan parkeren. De politie heeft ingestemd met het besluit.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oosterhout

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.