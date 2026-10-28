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Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen in Oosterhout
De gemeente Oosterhout heeft besloten een individuele gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen aan de achterzijde van een woning in de Bosstraat. Dit gebeurde na een verzoek van een bewoner.
De parkeerplaats wordt gemarkeerd met een speciaal verkeersbord en een onderbord met het kenteken van de aanvrager. Het besluit is genomen omdat de parkeerdruk in de omgeving hoog is en de bewoner niet op eigen terrein kan parkeren. De politie heeft ingestemd met het besluit.
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