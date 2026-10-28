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Nieuwe inrit aangelegd aan Van Dissellaan in Bladel
De gemeente Bladel heeft toestemming gegeven voor het aanleggen van een nieuwe inrit aan de Van Dissellaan 23A. De bestaande inrit komt hierdoor te vervallen.
De vergunning is op 21 oktober verleend. De verandering kan gevolgen hebben voor de omgeving, zoals de toegankelijkheid van het terrein. De gemeente heeft aangekondigd dat de stukken zes weken ter inzage liggen. Inzage is mogelijk op afspraak.
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