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Visverkoop toegestaan op parkeerplaats Lunette in Grave

Op de parkeerplaats Lunette in Grave mag in 2027 vis en visproducten worden verkocht. Het besluit hiervoor is op 23 oktober 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk.

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De vergunning is verleend voor een standplaats waar vis en visproducten verkocht mogen worden. Het betreft een vaste locatie op de parkeerplaats Lunette in Grave. Het besluit is onderdeel van de reguliere besluitvorming door de gemeente.

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