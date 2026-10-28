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Geluidontheffing verleend voor café in Heesch

Het café aan 't Dorp 2 in Heesch heeft een ontheffing gekregen voor geluidsoverlast. Het besluit is op 22 oktober verzonden en geldt voor 28 november 2026.

Gevonden voor jou

De ontheffing is afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het betreft een vergunning voor activiteiten die mogelijk meer geluid veroorzaken dan normaal is toegestaan.

Belangstellenden kunnen de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. Dit kan gedurende zes weken vanaf de verzenddatum.

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